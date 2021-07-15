Его обвиняют в растрате 113 миллионов долларов.

Известного украинского бизнесмена Константина Жеваго Интерпол по запросу Госбюро расследований объявил в международный розыск.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы государственного бюро расследований.

"По запросу ГБР Интерпол объявил народного депутата Верховной Рады Украины III-VIII созывов в международный розыск", - говорится в сообщении.

Как указывают в ГБР, 27 сентября 2019 екс-нардепу было сообщено о подозрении. Он, как бывший владелец АО "Банк "Финансы и Кредит", организовал растрату 113 млн долларов США этого финучреждения.

Читайте такжеСамые богатые украинцы по версии Forbes: состояние Ахметова выросло почти в три раза"Подконтрольная ему оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем. После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности списали 113 млн долларов США с корреспондентских счетов украинского банка. После этого указанный банк был признан неплатежеспособным", - сообщают в ведомстве.

Напомним, в 2018 году Фонд гарантирования вкладов сообщал, что перед банкротством банка Жеваго из него незаконно вывели почти 5 млрд гривен.

На следующий год ГБР объявило в розыск экс-нардепа по делу о растрате 2,5 млрд гривен. Также экс-нардепа подозревают в декларировании недостоверной информации. Сообщалось, что Жеваго покинул Украину.

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Автор: Андрей Софин