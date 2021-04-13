В Никополе совершили смертельное нападение на местную жительницу. По информации СМИ, погибшая – известная военная волонтерка Анжела Мончинская.
Об этом информирует ГУНП в Днепропетровской области и пишет Никопольская правда.
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Женщину доставили в больницу, но она скончалась от полученных травм. Отмечается, что по подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 25-летнего жителя района.
По информации местных СМИ, погибла Анжела Мончинская – известная своей поддержкой украинской армии. Она ездила на фронт и помогала бойцам продуктами и вещами. Женщина награждена медалью «За верность украинскому народу».
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