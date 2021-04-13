Женщина награждена медалью «За верность украинскому народу».

В Никополе совершили смертельное нападение на местную жительницу. По информации СМИ, погибшая – известная военная волонтерка Анжела Мончинская.

Об этом информирует ГУНП в Днепропетровской области и пишет Никопольская правда.

Читайте такжеНе поделили "альфа-самца": в Запорожье подрались две школьницы (видео)

Женщину доставили в больницу, но она скончалась от полученных травм. Отмечается, что по подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 25-летнего жителя района.

По информации местных СМИ, погибла Анжела Мончинская – известная своей поддержкой украинской армии. Она ездила на фронт и помогала бойцам продуктами и вещами. Женщина награждена медалью «За верность украинскому народу».

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская