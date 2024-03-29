У Ермака было десять заместителей.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил двух заместителей главы Офиса президента Андрея Ермака.

Соответствующие указы №205 и №203 есть на сайте Офиса президента. Так, со своих должностей уволены Андрей Смирнов и Алексей Днепров. Как говорилось на сайте ОП, у Ермака ранее было десять заместителей.

Как известно, Смирнов окончил Национальный университет "Киево-Могилянская академия", по специальности "Правоведение". С 2013 года занимался юридической и адвокатской практикой. Указом президента 10 сентября 2019 года он был назначен заместителем руководителя ОП.

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Днепров окончил Академию труда социальных отношений Федерации профессиональных союзов Украины по специальности "Правоведение", Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальностям "Публичное право", "Финансы и кредит", Национальный университет "Одесская юридическая академия" по специальности "Интеллектуальная собственность".

С 2003 года работал на должностях старшего консультанта и главного консультанта Аппарата Верховной Рады Украины. На должность заместителя председателя ОП был назначен 9 июля 2021 года.

Зеленский назначил послом Данилова

Вечером президент Украины также объявил об еще одном важном кадровом назначении. На этой неделе он уволил с должности секретаря СНБО Алексея Данилова. Сегодня в СМИ и среди нардепов говорили, что экс-чиновника хотят назначить послом в одной из дружественных Украине стран.

В вечернем обращении Зеленский подтвердил - Данилов будет представлять дипломатические интересы Украины в Молдове. Его назначат украинским послом вместо Шевченко Марка Александровича. Указ об увольнении последнего появился на сайте ОП сегодня.

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