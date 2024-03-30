По словам президента, сейчас происходит "перезагрузка государственных институтов".

В Украине продолжается перезагрузка государственных институтов. Об этом в своем обращении сообщил президент Владимир Зеленский.

Он напомнил, что на этой неделе "состоялось несколько замен".

"Это еще не все, не все решения, которые подготовлены. Сегодня есть новые указы по советникам. Каждому я благодарен за работу. Мы делаем офис более функциональным", - отметил глава государства.

Последние увольнения в руководстве государства

Накануне президент Владимир Зеленский уволил двух заместителей руководителя своего офиса Андрея Ермака. Речь идет об Андрее Смирнове и Алексее Днепрове.

Впоследствии стало известно, что Зеленский уволил своего помощника Сергея Шефира и ряд советников и уполномоченных - Михаила Радуцкого, Сергея Трофимова, Олега Устенко, Наталью Пушкареву и Елену Вербицкую.

Ранее Владимир Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО. При этом президент назначил на место Данилова Александра Литвиненко.

Также СМИ сообщали, что Зеленский готовит кадровые изменения в Кабмине и ОП. При этом команда президента еще не определилась окончательно относительно кандидатов.

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