Соответствующее решение только что было принято единогласно 14 членами ВСП.

Высший совет правосудия дал разрешение на содержание под стражей судьи Макаровского районного суда Алексея Тандыра, который в ночь на 26 мая был в машине, сбившей насмерть нацгвардейца - 22-летнего Вадима Бондаренко.

Соответствующее решение только что было принято единогласно 14 членами ВСП. Таким образом удовлетворено представление заместителя Генерального прокурора о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи.

"Высший совет правосудия решил представление заместителя генерального прокурора Войтенко Антона Борисовича о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи Макаровского районного суда Киевской области Тандыра Алексея Виталиевича удовлетворить, предоставить согласие на содержание под стражей Тандыра", - говорится в объявленной результативной части решения.

Смертельное ДТП с участием судьи Тандыра

В Киеве в ночь на 26 мая глава Макаровского райсуда Киевской области Тандыр на Lexus сбил нацгвардейца Вадима Бондаренко. От полученных травм военнослужащий скончался на месте.

В момент аварии судья был сильно пьян. От прохождения освидетельствования на алкогольное опьянение Тандыр отказался. В ГБР заявили, что заставят судью сдать биологические материалы.

27 мая 2023 года судью Тандыра принудительно проверили на "алкоголь" - прокуратура. У него отобрали биологические образцы для проверки.

У погибшего Вадима Бондаренко осталось трое детей, отец его сейчас в Бахмуте, брат тоже на фронте. Он был родом из Черкасской области и с начала войны проходил срочную службу.

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