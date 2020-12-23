Экс-нардеп и застройщик Максим Микитась, находящийся под следствием, за три недели своего пребывания на свободе оказался фигурантом уже нескольких скандалов.

Сначала он обвинил нескольких топ-чиновников в причастности к коррупции, за что НАБУ способствовало его освобождению из СИЗО, потом заказал похищение собственного юриста, с которого чеченцы выбивали $ 800 тыс., сообщает "Обозреватель".

Новый инцидент произошел 21 декабря. Как сообщает "Обозреватель", днем в центре города две группы «титушек» устроили настоящую битву за бывший офис "Укрбуда" – здание по улице Пушкинской, 27. По информации журналистов, использовались гранаты и огнестрельное оружие. Среди пострадавших сотрудники охранной структуры и полиции.

Отмечается, что правоохранители задержали нескольких участников событий. Это, по информации СМИ, оказались люди из окружения некого Сергея Лещенко, известного как «Леший». Он - владелец нескольких охранных структур, которого ранее арестовывали за нападение на сотрудников Муниципальной стражи, получивших множественные пулевые ранения.

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Как сообщает Телеграм-канал "Политика Страны", люди «Лешего» по заказу Максима Микитася пытались прорваться в здание на Пушкинской. В свою очередь адвокат Микитася Артур Габриелян утверждает, что «Леший» уже контролирует помещения офиса, а его клиента здания лишили незаконно.

Народный депутат Александр Дубинский, комментируя события заявил, что «титушки "Лешего", захватывающие офис компании "Укрбуд", не могут действовать только по указанию Микитася. "Леший" сейчас активно сотрудничает со смотрящим по Киеву и приятелем Николая Тищенко Денисом Комарницким. Который и пытается помочь Микитасю в войне за "Укрбуд».

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Автор: УНИАН