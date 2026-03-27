Адвокат Алексей Шевчук выиграл суд у блогера Игоря Лаченкова

Адвокат Алексей Шевчук выиграл судебный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против блогера Игоря Лаченкова.

Об этом Шевчук сообщил на своей странице в Facebook, где опубликовал решение суда.

Суд признал недостоверной информацию, опубликованную в Telegram-канале "Лачен пишет", в которой указывалось, что "Шевчук лично сопровождал уклонистов через границу".

Согласно решению суда, Игорь Лаченков должен в течение пяти календарных дней публично опровергнуть эту информацию, а также уплатить в пользу Шевчука судебный сбор в размере 3 633,60 грн.

Адвокат подчеркнул, что это лишь начало дальнейших действий по привлечению Лаченкова к ответственности.

"Это – лишь первый шаг в системной работе, направленной на привлечение Лаченкова к ответственности", – заявил адвокат Алексей Шевчук.

Он также подчеркнул, что и в дальнейшем будет требовать публичной ответственности Игоря Лаченкова за распространение ложной информации, которую тот транслирует лично или по заказу других лиц.

"Всех, кто пострадал от подобной деятельности, прошу обращаться ко мне и к нашей команде. Мы готовы комплексно, юридически и последовательно работать над документированием и разоблачением подрывных действий. Мы соберем все решения, принятые в интересах граждан, и направим их в главный офис Telegram в Объединенных Арабских Эмиратах с требованием закрыть канал, который системно наносит ущерб государственной стабильности Украины во время войны", – отметил Алексей Шевчук.

