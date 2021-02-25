В Москве нашли истощенное тело 20-летней писательницы из Одессы Аделины Шелдон.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "МК".
Тело девушки обнаружили в съемной квартире на юго-западе Москвы. По данным издания, вероятной причиной смерти является голод. Девушка писала в дневнике о том, что придерживается сухого голодания.
Тело писательницы обнаружил владелец жилья.
"Знаю, что она родом из Одессы, с родственниками особо отношения не поддерживала. Только с мамой. О работе своей тоже мало говорила, вскользь упоминала, что книги пишет, все про какие-то проекты твердила", - отметил он.
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Владелец квартиры рассказал, что несколько дней пытался связаться с девушкой, однако та не отвечала. В итоге он наведался в квартиру со слесарем и обнаружил ее тело.
"В комнате, недалеко от кровати, без признаков жизни лежала молодая писательница. Было понятно, что девушка умерла несколько дней назад", - отметил мужчина.
Прибывшие полицейские следов насильственной смерти не обнаружили.
Аделина Шелдон является уроженкой Одессы, закончила Эдинбургский университет (Шотландия) по специальности "Бизнес и экономика". Писательница известна как автор книги "Венценосные" из саги, посвященной французской королевской семье XVII-XVIII веков.
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