Причины смерти установит экспертиза.

В парке Партизанской славы в Киеве силовики нашли труп девушки.

Об этом сообщает «Муниципальная страда Киева" на своей странице в Facebook.

"Во время патрулирования наряд Муниципальной охраны обнаружил тело без признаков жизни. Оцепили периметр и вызвали правоохранителей», - говорится в сообщении.

Причины смерти установит экспертиза.

Фото не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!!!

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Автор: Денис Прядко