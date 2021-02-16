Муниципальная стража оцепила периметр и вызвала правоохранителей / фото Муниципальная стража
В парке Партизанской славы в Киеве силовики нашли труп девушки.
Об этом сообщает «Муниципальная страда Киева" на своей странице в Facebook.
"Во время патрулирования наряд Муниципальной охраны обнаружил тело без признаков жизни. Оцепили периметр и вызвали правоохранителей», - говорится в сообщении.
Причины смерти установит экспертиза.
Фото не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!!!
фото Муниципальная стража
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