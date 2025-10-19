Ирина призналась, что писала певице в начале полномасштабной войны.

Украинская телеведущая и актриса Ирина Хоменко высказалась о предательнице Ани Лорак, которая сейчас живет в стране-агрессоре и зарабатывает кровавые рубли.

Не секрет, что в 2014 году женщина участвовала в талант-шоу "Голос страны". Тогда ее тренером была Ани Лорак. По словам Ирины, певица достаточно ответственно относилась к своей роли и помогала начинающим исполнителям.

"Надо признать, что она работала на проекте с отдачей - была максимально заинтересована абсолютно всеми подопечными. И из того сезона вышло немало артистов, которые стали известными: Саша Зарицкая, группа KAZKA - тоже у Ани Лорак, Никита Алексеев - также она тренировала", - отметила Хоменко в интервью OBOZ.UA.

Телеведущая добавила, что пыталась достучаться до экстренера после начала полномасштабной войны. Однако так и не получила от нее никакого ответа на сообщения. О той ситуации Ирина рассказала так:

"Когда началось полномасштабное вторжение, я написала Ани Лорак, реакции не было - ноль. Я писала, писала, пока не поняла: ее просто нет. Каждый человек в такой момент делает выбор. Война всегда черно-белая: либо ты на одной стороне, либо на другой. Нет тонов, нет цветов. Убивают детей, женщин, мужчин. Поэтому для меня она перестала быть человеком, с которым хочу иметь дело: отписалась в соцсетях, заблокировала везде - и больше не хочу ничего общего".

Хоменко также вспомнила, что Ани Лорак во времена "Голоса страны" жаловалась своим подопечным на сложные жизненные обстоятельства.

"Поступали угрозы, очень волновалась за ребенка. Ее пытались вытеснить из шоу-бизнеса как конкурентку. Но после начала российской агрессии каждый сам для себя решал, как поступить - по совести к своей стране или нет", - отметила телеведущая.

