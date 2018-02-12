Под Житомиром полиция применила оружие и остановили автомобиль нарушителей, которые пытались обокрасть предприятие (фото)

Догнав авто, полиция задержала водителя-беглеца, а впоследствии – двух его сообщников.

Под Житомиром в эти выходные полиция применила оружие и остановили автомобиль нарушителей, которые пытались обокрасть предприятие.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

Злоумышленники пытались обокрасть частное предприятие в селе Глубочица Житомирского района, похитив отдельные автозапчасти и вещи из цеха.

Как отмечается в сообщении, происшествие произошло в пригороде, куда полицейских вызвал охранник одного из предприятий, заметив потенциальных воров. На появление правоохранителей неизвестные отреагировали бегством автомобилем. Полицейским, которые настигали беглецов, для принудительной остановки их транспортного средства пришлось применить оружие.

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Догнав авто, полиция задержала водителя-беглеца; потом – двух его сообщников.

Задержанным оказался 41-летний житель Винницкой области. Кроме покушения на кражу (ст. 15 ч.3. ст.185 УКУ), мужчина также будет отвечать за совершение насилия относительно работника правоохранительного органа (ч. 2 ст. 345 УКУ). Сейчас его взяли под стражу.

Также установлены личности и разысканы сообщники задержанного, которые скрылись с места принудительной остановки их автомобиля - это ранее судимые 39-ти и 40-летний житомиряне.

Свою причастность к попытке кражи с предприятия мужчины признали. По действующему законодательству им может грозить от 3 до 6 лет заключения.