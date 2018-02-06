В результате пожара сгорело два автомобиля.

Этой ночью в Одессе снова горели автомобили. В 03:46 в Службу спасения «101» поступило сообщение о загорании легкового автомобиля по улице Сахаровой.

По прибытию спасателей установлено, что горит автомобиль Toyota Camry и припаркованный рядом автомобиль Volkswagen, сообщили в Государственной службе по вопросам чрезвычайных ситуаций в Одесской области.

"В результате пожара огнем повреждены два легковых автомобиля: моторный отсек и салон на площади 2 метра квадрадних автомобиля Toyota Camry, и моторный отсек и салон на площади 2 метра квадратных автомобиля Volkswagen. В 04:06 пожар локализован в 04:12 ликвидирован", - говорится в сообщении.

Причины пожара пока неизвестны. Убытки от пожара подсчитываются.

Напомним, в ноябре за одну ночь в разных микрорайонах Одессы в результате поджога сгорело около десятка автомобилей.