Три пожара и 10 сожженных авто: СМИ рассказали о жаркой ночи в Одессе (фото, видео)

Сразу несколько пожаров произошло в спальных микрорайонах Одессы в ночь на вторник, 7 ноября. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

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В течение ночи сгорели по меньшей мере 10 автомобилей. "Три пожара с промежутком в один час. Около 3:00 на территории жилого массива "Радужный" загорелись припаркованные на автостоянке автомобили. В результате пять автомобилей сгорели полностью, а четыре повреждены частично. Следующий пожар произошел на улице Базарной, в районе Успенского переулка, от огня пострадали пять машин. И уже около 5:30, загорелись автомобили на улице Рекордной. Некоторые из пяти легковушек сгорели полностью", - уточнила корреспондент.

Также известно, что это был умышленный поджог. По информации ГСЧС, вероятной причиной пожара стал поджог, так как на капоте одного из авто нашли остатки пластиковой бутылки, провода и батарейки. Отметим, по данным местных, сгоревших машин может быть больше.