В Голосеевском районе Киева в подъезде дома нашли задушенной обнаженную женщину

Вызов в полицию поступил сегодня в 15.38 от врачей.

В Киеве в подъезде дома на улице Лятошинского в Голосеевском районе обнаружена обнаженная женщина со следами удушения, подозреваемый в убийстве и, возможно, в изнасиловании, задержан полицейскими.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, злоумышленником оказался местный житель, который находился в состоянии опьянения.

"Вызов в полицию поступил сегодня в 15.38 от врачей. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория и кинологи. По предварительной информации, смерть женщины наступила от удушения", - говорится в сообщении.

"Правоохранители оперативно вышли на след злоумышленника, а затем задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Подозреваемый в убийстве жил неподалеку от места преступления. Он находится в состоянии опьянения. Сейчас с ним и на месте убийства проводятся следственные действия" , - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство"). Если экспертиза подтвердит факт изнасилования, действия злоумышленника дополнительно будут квалифицировать по ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.