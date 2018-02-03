В Голосеевском районе Киева в подъезде дома нашли задушенной обнаженную женщину

21:16, 03 февраля 2018
Происшествия
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УНИАН

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, злоумышленником оказался местный житель, который находился в состоянии опьянения.

"Вызов в полицию поступил сегодня в 15.38 от врачей. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория и кинологи. По предварительной информации, смерть женщины наступила от удушения", - говорится в сообщении.

"Правоохранители оперативно вышли на след злоумышленника, а затем задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Подозреваемый в убийстве жил неподалеку от места преступления. Он находится в состоянии опьянения. Сейчас с ним и на месте убийства проводятся следственные действия" , - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство"). Если экспертиза подтвердит факт изнасилования, действия злоумышленника дополнительно будут квалифицировать по ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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