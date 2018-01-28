Масштабное ДТП в Киеве: сгорели три автомобиля и фура (видео)
12:57, 28 января 2018
2091 0
обновлено
В результате ДТП никто не погиб, однако есть пострадавшие.
В результате ДТП автомобили сгорели / фото facebook.com/dtp.kiev.ua
Сегодня утром в Киеве в результате масштабного ДТП с последующим возгоранием повреждены 4 автомобиля, есть пострадавшие.
Читайте такжеПод Николаевом автомобиль сбил сидевшую на дороге пьяную школьницу
Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.
«Последствия масштабного огненного ДТП в Киеве на ул.Заболотного: фура, Dewoo и 2 Mersedes. Есть несколько пострадавших», - говорится в сообщении.
Отмечается, что фура с прицепом на британских номерах поворачивала с ул.Сирко на ул.Заболотного на «зелёный», в нее на скорости врезался пассажирский микроавтобус Mersedes Vito, который ехал по Заболотного в сторону Одесской площади.
«Проезд перекрыт. На месте значительные силы спасателей, 5 «скорых», - сообщает интернет-портал.
Полиция по этому ДТП пока что не дает официальной информации.
Видео: Kyiv Operativ
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter