Масштабное ДТП в Киеве: сгорели три автомобиля и фура (видео)

В результате ДТП никто не погиб, однако есть пострадавшие.

Сегодня утром в Киеве в результате масштабного ДТП с последующим возгоранием повреждены 4 автомобиля, есть пострадавшие.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

«Последствия масштабного огненного ДТП в Киеве на ул.Заболотного: фура, Dewoo и 2 Mersedes. Есть несколько пострадавших», - говорится в сообщении.

Отмечается, что фура с прицепом на британских номерах поворачивала с ул.Сирко на ул.Заболотного на «зелёный», в нее на скорости врезался пассажирский микроавтобус Mersedes Vito, который ехал по Заболотного в сторону Одесской площади.

«Проезд перекрыт. На месте значительные силы спасателей, 5 «скорых», - сообщает интернет-портал.

Полиция по этому ДТП пока что не дает официальной информации.

Видео: Kyiv Operativ