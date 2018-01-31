В аэропорту "Борисполь" задержали нелегальную партию видеокарт для майнинга криптовалют (видео)

По информации на сайте гонконгского производителя, минимальная стоимость изъятой партии оборудования составляет 13 миллионов гривень.

Сотрудники ГФС обнаружили на таможенном посту в аэропорту «Борисполь» схему незаконного перемещения через таможенную границу Украины крупной партии видеокарт, предназначенных для майнинга криптовалют.

Как сообщается на сайте ГФС, груз следовал по адресу отечественного субъекта внешнеэкономической деятельности авиатранспортом.

Читайте такжеКриптовалютные качели: курс биткоина упал ниже $10 тысяч«Правонарушители в соответствии спредварительным замыслом и намерением приобрели дорогостоящее оборудование на территории Гонконга и пытались переместить товар через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля путем представления документов, содержащих неправдивые сведения относительно стоимости товара», - указано в сообщении.

Как подчеркивают в ГФС, в результате незаконной оборудки бюджет Украины мог понести серьезные потери. Так, согласно информации на сайте гонконгского производителя, минимальная стоимость изъятой партии товаров составляет в эквиваленте 13 миллионов гривень.

Возбуждено административное дело о нарушении таможенных правил по статье 483 Таможенного кодекса Украины. 200 указанных приборов весом 950 килограмм изъяты до вынесения судом решения по делу.

Ранее национальный координационный центр кибербезопасности поручил различным органам власти создать рабочую группу по урегулированию вопроса неконтролируемого оборота криптовалют на территории Украины.