Родные погибшего в Харькове курсанта сделали кардинально разные заявления - СМИ (видео)

Родственники погибшего курсанта отказываются верить версии правоохранителей.

Сегодня, 31 января, в селе Мартовая Печенежского района прощаются с Дмитрием Зобниным, которого нашли мертвым в одном из корпусов Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба.

Через двое суток после трагедии в ряде СМИ появилась информация, что родные парня якобы согласились с версией следствия о самоубийстве, передает ГородХ.

По словам Сергея Зобнина, отца Димы, которые приводят СМИ, сына довели до самоубийства офицеры.

"Как сказал эксперт, первый выстрел был между вторым и третьим ребром. Тяжелое, но по ходу его не убило. Тогда он поставил на автомат и выстрелил еще очередью в себя", – отметил Сергей Зобнин.

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Но дядя погибшего Андрей Зобнин эту информацию опровергает.

"Нет, ничего не изменилось. В этой истории много пробелов. С версией, что Дима мог наложить на себя руки, его отец не согласился. У него сейчас очень тяжелое состояние", - отметил "ГХ" Андрей Зобнин.

Как сообщил журналистам первый заместитель военного прокурора Харьковского гарнизона Владислав Зубков, досудебное расследование проводят сотрудники ГУ Национальной полиции в Харьковской области под процессуальным руководством военной прокуратуры.

Назначен ряд экспертиз, а также проводятся допросы сослуживцев погибшего курсанта.

"Отец погибшего парня многое говорит, в интернете также многое писали и пишут, но достоверность этой информации на данный момент проверяется. Все наряды, документы будут изъяты и проанализированы. Все сомнения могут быть развеяны путем почерковедческой экспертизы. Все их доводы будут проверены в процессе досудебного расследования", - объяснил Зубков.

К слову, изначально произошедшее было квалифицированно по ст. 115 (умышленное убийство), но с пометкой самоубийство. Однако военный прокурор заявил, что дело изначально расследовали как умышленное убийство.

Как сообщал УНИАН, 28 января в Харькове в результате огнестрельного ранения погиб курсант университета ВС ВСУ имени Ивана Кожедуба. По данным полиции, гибель 20-летнего курсанта расследуется как самоубийство.

По заключению экспертов, предварительной причиной смерти является огнестрельное ранение головы. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.