Минобороны проводит служебное расследование гибели курсанта университета Воздушных сил в Харькове

Цель проверки - изучить состояние воинской дисциплины, организации учебного процесса и условий прохождения службы курсантами.

Военная служба правопорядка и Главная инспекция Министерства обороны проводят служебное расследование по факту гибели курсанта Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что должно быть тщательно проверено "состояние воинской дисциплины, организации учебного процесса и условий прохождения службы курсантами указанного военного учебного заведения».

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Как сообщал УНИАН, 28 января в Харькове в результате огнестрельного ранения погиб курсант университета ВС ВСУ имени Ивана Кожедуба. По данным полиции, гибель 20-летнего курсанта расследуется как самоубийство.

По заключению экспертов, предварительной причиной смерти является огнестрельное ранение головы. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.