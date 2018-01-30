В Одессе автомобиль-погрузчик тяжело травмировал женщину, стоявшую на остановке

У грузового автомобиля DAF на ходу отцепился элемент конструкции - ковш со стрелой.

В Одессе отцепившийся от автомобиля-погрузчика ковш со стрелой тяжело травмировал женщину, стоящую на остановке общественного транспорта.

Читайте такжеВ Николаевской области военный грузовик въехал в остановку, погибла женщина (фото)Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции Одессы, ЧП случилось 29 января около 20.00 на улице Фонтанская дорога, 157/2.

«Водитель автомобиля DAF, двигаясь по Фонтанской дороге, по предварительной информации, допустил самопроизвольное выпадение навесного оборудования: на ходу отцепился элемент конструкции погрузчика - ковш со стрелой», - сообщили в пресс-службе.

В результате телесные повреждения получила женщина, котораястояла на остановке общественного транспорта.

Отмечается, что женщина получила тяжелые травмы и доставлена в больницу. На месте происшествия работал следователь. Проводится расследование.