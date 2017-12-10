В Киеве автомобиль влетел в остановку, среди пострадавших 12-летний ребенок (фото, видео)
19:56, 10 декабря 2017Происшествия
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Водитель сбил троих человек на остановке, все они госпитализированы.
По словам водителя, автомобиль занесло / facebook.com/KyivOperativ
В столице на улице Нижний Вал водитель автомобиля Nissan врезался в остановку общественного транспорта и сбил трех человек. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
Со слов водителя-виновника, на трамвайных путях автомобиль занесло и он вылетел на тротуар в остановку общественного транспорта. Там в это время стояли 3 человека, один из них ребёнок 12 лет. Все трое госпитализированы с различными травмами.
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Ранее в Житомире автомобиль врезался в остановку, среди пострадавших 7-летняя девочка.
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