В Киеве автомобиль влетел в остановку, среди пострадавших 12-летний ребенок (фото, видео)

В столице на улице Нижний Вал водитель автомобиля Nissan врезался в остановку общественного транспорта и сбил трех человек. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Со слов водителя-виновника, на трамвайных путях автомобиль занесло и он вылетел на тротуар в остановку общественного транспорта. Там в это время стояли 3 человека, один из них ребёнок 12 лет. Все трое госпитализированы с различными травмами.

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Ранее в Житомире автомобиль врезался в остановку, среди пострадавших 7-летняя девочка.