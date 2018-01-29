В Киеве задержали стрелка, убившего мужчину

Мужчина имел проблемы с законом за совершение краж, он - сотрудник частной охранной фирмы.

В Киеве полиция задержала стрелка, который сегодня убил мужчину.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook, задержали подозреваемого, который стрелял в мужчину во время конфликта. Им оказался ранее судимый уроженец Винницкой области.

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"Мужчина имел проблемы с законом за совершение краж. Он - сотрудник частной охранной фирмы. Сейчас правонарушителя доставили в управление полиции, где с ним работают следователи. У подозреваемого изъято оружие для отстрела резиновыми пулями, которое, вероятно, использовалось во время убийства», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева застрелили мужчину, еще одного ранили.