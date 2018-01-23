На Крещатике произошло ДТП - образовалась огромная пробка (фото)
14:44, 23 января 2018Происшествия
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На улице Крещатик образовалась пробка из-за аварии. На месте работают патрульные.
В центре столицы на улице Крещатик произошло ДТП. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.
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"Около КГГА "притерлись" два автомобиля - Ford и Skoda. Образовалась огромная пробка на ул. Крещатик в сторону Бессарабской пл. от Европейской", - говорится в сообщении.
На месте происшествия в центре города работает патрульная полиция.
Как сообщал УНИАН, в столице Toyota на полной скорости врезалась в опору под мостом Метро. Авария случилась вечером 16 января, когда в Киеве дороги притрусило снегом.
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