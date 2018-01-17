Под мостом Метро в Киеве произошло смертельное ДТП (фото, видео)

В столице Toyota на полной скорости врезалась в опору под мостом Метро. Авария случилась вечером 16 января, когда в Киеве дороги притрусило снегом.

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Водитель легковушки не справился с управлением, машину понесло прямо в опору моста, передает ТСН.Утро.

От удара образовалась дыра в лобовом стекле, зажало пассажира на переднем сидении. Его пытались реанимировать на месте ДТП, однако спасти жизнь медикам не удалось. Водителя доставили в больницу.

Как сообщал УНИАН, вечером 15 января в Киеве на Соломенской площади произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек, в том числе ребенок.