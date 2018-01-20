В Одессе полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу из окна высотки (фото, видео)

В Одессе полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу из окна квартиры в высотном жилом доме.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло сегодня утром. Злоумышленник стрелял с одного из верхних этажей высотного жилого дома в Гвоздичном переулке.

По данным начальника регионального главка Нацполиции Дмитрия Головина, 49-летний мужчина, пребывавший, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения, забаррикадировался в квартире и начал из окна стрельбу из винтовки калибра 4,6 мм по людям пожилого возраста.

«Вместе с КОРД взяли штурмом. Пытался стрелять в полицейских и бросал под ноги пиротехнику», - сообщил Головин.

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Отмечается, что мужчина задержан, его действия квалифицируются по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Пострадавших нет. В настоящее время проводятся ответствующие неотложные мероприятия.

Напомним, 19 января в Одессе произошла перестрелка между полицейскими и злоумышленником. Во время задержания разыскиваемого злоумышленника в Одессе ранили трех полицейских и водителя такси. Полицейские застрелили преступника. Позже в больнице в реанимации скончался один из раненых полицейских.

Мужчина, который начал стрельбу - Валентин Дорошенко - был деятелем пророссийского направления, лидером объединения «ЗУБР» («За Украину, Беларусь и Россию»). Его разыскивали как активного участника беспорядков у здания областного УВД осенью 2013 года, когда он с соратниками пытались отбить у милиции задержанного лидера партии «Родина» Игоря Маркова.