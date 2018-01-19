"Выстрелил в полицейского в упор": очевидец рассказал о последних минутах жизни стрелка из Одессы

Вокруг улицы Новосельского в Одессе, где произошла смертельная стрельба, до сих пор работает оцепление и перекрыто движение транспорта. Местных жителей несколько часов не пропускали к собственным домам.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Правоохранители объясняют это спецоперацией, потому что у них была информация о возможном нахождении в одном из зданий сообщников стрелка, который убил одного мужчину и ранил еще четырех, в том числе полицейских. Также на месте преступления проводились следственные действия, поэтому лишние следы могли запутать экспертов.

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"Он подстрелил одного полицейского, потом второго. Потом прогулялся, как Терминатор, по улице. Еще несколько раз выстрелил, подобрал пистолет полицейского, выстрелил в него в упор и спокойненько вернулся ко двору, где подоспела полицейская машина и уже среагировала – и он был убит", - рассказал свидетель событий.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Одессы во время задержания злоумышленника были ранены четыре человека: трое полицейских и сотрудник «Муниципальной варты», случайно оказавшийся на месте перестрелки, убиты двое, среди которых злоумышленник, стрелявший в правоохранителей.

Иcточник в Главном управлении Нацполиции в Одесской области сообщил, что, по предварительным данным, застреленный злоумышленник – житель Одессы Владимир Дорошенко, известный своей пророссийской позицией, а также неадекватными поступками. Например, в 2009 году он прибыл в горсовет и заявил, что «вызывает на дуэль» действующего тогда мэра города Эдуарда Гурвица. Также приезжал на Думскую площадь к зданию мэрии верхом на коне со «шпагой».

Кроме того, он был активным участником акций антимайдана, проходивших на Куликовом поле в 2013-2014 годах. Дорошенко находился в розыске, пытался баллотироваться на пост мэра.