Перестрелка в Одессе: в больнице умер один из раненых полицейских

В Одессе умер один из полицейских, которого сегодня в центре города ранил «стрелок» Валентин Дорошенко.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 30-летний полицейский, который был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, скончался.

У него остались жена и маленький ребенок.

"30-летний участковый полицейский умер в больнице, Пригарин Сергей Владимирович погиб при исполнении своего долга", - сообщил советник председателя Нацполиции Одессы Руслан Форостяк.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Одессы во время задержания злоумышленника были ранены четыре человека: трое полицейских и сотрудник «Муниципальной варты», случайно оказавшийся на месте перестрелки, убиты двое, среди которых злоумышленник, стрелявший в правоохранителей.

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Иcточник в Главном управлении Нацполиции в Одесской области сообщил, что, по предварительным данным, застреленный злоумышленник – житель Одессы Владимир Дорошенко, известный своей пророссийской позицией, а также неадекватными поступками. Например, в 2009 году он прибыл в горсовет и заявил, что «вызывает на дуэль» действующего тогда мэра города Эдуарда Гурвица. Также приезжал на Думскую площадь к зданию мэрии верхом на коне со «шпагой».

Кроме того, он был активным участником акций антимайдана, проходивших на Куликовом поле в 2013-2014 годах.

Дорошенко находился в розыске, пытался баллотироваться на пост мэра.