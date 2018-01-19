В Запорожской области разоблачили банду вооруженных грабителей (видео)

В Запорожской области сотрудники СБУ провели операцию по разоблачению организованной преступной группировки, причастной к совершению ряда разбойных нападений и ограблений.

Как сообщает в Facebook пресс-секретарь управления СБУ в Запорожской области Сергей Левченко, по информации спецслужбы, в группировку входили лица, ранее судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Члены банды подозреваются в причастности к совершению многочисленных вооруженных нападений на частные домовладения жителей разных районов Запорожской области.

Читайте такжеВ Запорожье задержали дезертира, который хотел вступить в российскую армию (фото)

"Во время более двадцати обысков у местных жителей, подозреваемых в совершении указанных преступлений, правоохранители обнаружили пистолет-пулемет «Скорпион», пять гранат РГД-5 и Ф-1, почти пятьсот патронов различного калибра, незарегистрированное автоматическое и охотничье оружие, холодное оружие и наркотики. Изъятое оружие и наркотические средства направлены для проведения соответствующих экспертиз», - указал Левченко.

По его словам, сейчас правоохранители проводят следственно-оперативные действия в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 187 (Разбой) УК Украины. Операция по раскрытию злоумышленников проводится СБУ совместно с прокуратурой и подразделениями Национальной полиции.

Напомним, в декабре прошлого года СБУ провела в Запорожье более 100 обысков у местных чиновников. Как стало известно УНИАН из собственных источников, запорожских чиновников и их помощников подозревают в возможных связях со структурами, которые финансируют боевиков «ДНР», а также передаче закрытой информации на неподконтрольную Украине территорию.