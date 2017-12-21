В Запорожье СБУ проводит более 100 обысков по подозрению в связях с "ДНР"

Сегодня, 21 декабря, сотрудники столичного управления СБУ проводят ряд обысков у местных чиновников.

Как сообщили УНИАН источники в столичном СБУ, в частности, следственные действия проводятся по месту жительства, в рабочих кабинетах силовиков нет.

В данный момент проводятся обыски в доме у заместителя мэра Запорожья Анатолия Пустоварова, его помощников, а также у заместителя главы Запорожского облсовета Владислава Марченко.

Как сообщили УНИАН источники в СБУ, всего одновременно проводится около 100 обысков по различным адресам.

В мэрии и облсовете пока официально данную информацию не комментируют. В УСБУ в Запорожской области УНИАН подтвердили факт проведения следственных действий.

При этом, как стало известно УНИАН из собственных источников, высокопоставленных запорожских чиновников и их помощников подозревают в возможных связях со структурами, финансирующими боевиков «ДНР», а также передаче закрытой информации на неподконтрольную Украине территорию.

Как сообщал УНИАН, вчера, 20 декабря, в Мелитополе Запорожской области при получении взятки в 1,5 тыс долл. Задержали двух прокуроров.