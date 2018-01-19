Черкассы без воды: в городе больше суток нет водоснабжения из-за непогоды

В Черкассах из-за неблагоприятных погодных условий обесточена насосная станция КП «Черкассыводоканал», которая обеспечивает город водоснабжением.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Черкасской области.

Как сообщал УНИАН, в Черкассах, которые на полсуток из-за непогоды остались без воды в кранах, утром возобновили водоснабжение. Накануне после обеда мокрый снег, что падал стеной, оборвал провода электропередач, которые питали насосную станцию. Водопровод остановился, вода исчезла по всему 300-тысячному городу. Жителям пришлось растапливать снег в собственных ваннах.

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Однако, согласно сообщению, сегодня в 05:10 в результате повторного отключения 1 линии электропередач 110 кВ на электроподстанции «Сокирно», без электроснабжения осталась насосная станция КП «Черкассыводоканал», которая обеспечивает водоснабжение г. Черкассы.

Для восстановления электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В городе закрыли все учебные заведения. Из больниц, где нет воды, перевозят больных в те медучреждения, где есть хоть какой-то резерв воды.