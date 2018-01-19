В Черкассах люди топили снег из-за отсутствия водоснабжения (видео)

В Черкассах, которые на полсуток из-за непогоды остались без воды в кранах, утром возобновили водоснабжение.

Как говорится в сюжете ТСН, накануне после обеда мокрый снег, что падал стеной, оборвал провода электропередач, которые питали насосную станцию. Водопровод остановился, вода исчезла по всему 300-тысячному городу.

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Жителям пришлось растапливать снег в собственных ваннах.

К вечеру власти организовали подвоз технической воды во все районы. Чиновники заявили, что ремонт может затянуться, ведь провода оборвались в лесу и после снегопада туда было трудно добраться.

Однако всю ночь 6 ремонтных бригад чинили систему и на утро вода в дома горожан вернулась.