ФСБ задержала на админгранице с Крымом украинца - росСМИ

Сотрудники российской ФСБ в оккупированном Крыму в конце декабря задержали на пункте пропуска «Армянск» гражданина Украины, который обвиняется в РФ в «надругательстве над государственным гербом и флагом России».

Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на погрануправление ФСБ в аннексированном Крыму, 35-летнего украинца с середины октября 2017 года разыскивало оккупационное управление ФСИН России.

Задержанного, как отмечается, передали инициаторам розыска.

На оккупированной территории украинскому гражданину грозит лишение свободы на срок до года.

В ноябре прошлого года сообщалось, что российские пограничники в анексованому Крыму заявили о задержании гражданина Украины, который ехал из Киева в Крым, якобы имея при себе травматический пистолет с патронами к нему.

Ранее, ФСБ РФ заявила о задержании 12 августа в анексованому Крыму мужчины, которого назвали «агентом СБУ» и обвинили в подготовке диверсий на полуострове. Впоследствии российские силовики утверждали, что задержанный - Геннадий Лимешко, якобы признал свою вину.