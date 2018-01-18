Волчья напасть на Житомирщине: селяне боятся выходить на улицу, егеря готовят засады (видео)

Больше всего от нападений волков страдают села неподалеку от зоны отчуждения ЧАЭС. На улицах диких зверей можно увидеть даже днем. Селяне боятся выходить из домов. А охотники готовят облавы. Говорят виной всему голод. Он и гонит хищников в села.

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Виталий Петрович рассказывает, что каждое утро, когда он выходил из дома, его встречала овчарка Буран. Но в этот раз собаки нигде не было. Возле конуры увидел ужасную картину.

«Я выхожу смотрю, а там лежит полсобаки. Голова, шея и ноги», - рассказывает мужчина.

Что это сделали волки Виталий не сомневался, вокруг были следы от их лап. Да и селяне все чаще видят хищников. Людмила как-то встретила одного на дороге среди бела дня.

Сельский глава говорит, в окрестных селах уже не осталось бродячих псов. Да и домашних волки перегрызли уже с полсотни. И предполагает, в села хищников гонит голод.

«Развелась большая популяция волков. И они уже идут в села. А в какое село идут, там где больше людей - то нет, а тут что - одна хата, вторая и все», - говорит сельский председатель с.Обиходы Александр Зарицкий.

Селяне предполагают волки забегают в деревню с Древлянского заповедника. Он уже за километр 2-3 отсюда. А охотиться там запрещено. Местный егерь это подтверждает. Говорит в лесу дичи поубавилось. Много диких кабанов вымерло из-за чумы. Поэтому волкам не хватает добычи.

«Для одного волка полторы тонны мяса надо. Это один волк съедает 50 коз», - рассказывает егерь. Он добавляет, что готовят на волков облаву. Хотя и не скрывает, что подстрелить этого хищника очень непросто.

А пока же селяне пытаются в потемках на улицу вообще не соваться. И беспокоятся за своих коров, свиней и телят. Ведь предполагают, ночью волчья стая может пробраться в чей-то хлев.