В Перми в школе произошла драка с ножами: СМИ озвучили разные версии случившегося (фото)

В российской Перми в школе произошла поножовщина. По одной из версий, на учебное заведение напали двое мужчин в масках и с ножами, а после нападения там начался пожар.

По другой, это была драка между двумя учениками, в которой оба использовали ножи. Другие учащиеся попытались разнять дерущихся.

Как стало известно, двое учеников решили выяснить отношения в стенах школы в Перми, передает Telegram-канал Mash.

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"При этом оба были вооружены ножами. Инцидент произошёл в учебном заведении на улице Крупской. Одноклассники дерущихся попытались разнять хулиганов", говорится в сообщении.

По предварительным данным, всего пострадали 8 учеников. Среди раненых как сами дерущиеся, так и те, кто пытался помешать поножовщине.

Отмечается, что среди пострадавших в массовой поножовщине в школе в Перми - учитель. У него серьёзное ножевое ранение в шею.

Позже стало известно, что один из двоих учеников, которые устроили поножовщину в школе в Перми, задержан.

Официальные данные министерства здравоохранения Прикамья о количестве пострадавших: в школе девять пострадавших, из них женщина (учитель) и ребёнок 16 лет с ранениями шеи в тяжёлом состоянии, оба направлены в городскую клиническую больницу №4, передает Telegram-канал "Лентача".

Сначала СМИ сообщили, что в Перми двое неизвестных в масках и с ножами напали на детей и учителей школы №127.

Нападавшие вошли в школу не через главный вход, где дежурит охранник. Мужчины зашли через другой вход, дверь им кто-то открыл изнутри. Об этом сообщает местное издание 59.ру со ссылкой на Министерство территориальной безопасности Прикамья.