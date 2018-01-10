В Одессе из суда эвакуировали более 50 человек из-за псевдоминирования
По результатам проверки взрывных устройств не обнаружено. Из помещения суда были эвакуированы 53 человека.
В Одессе из суда сегодня эвакуировали более 50 человек из-за ложного сообщения о минировании.
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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в 12.00 по спецлинии «102» поступило сообщение от неизвестного о том, что здание Малиновского районного суда, который находится на улице Василия Стуса, заминировано.
На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, кинологи и психологи.
«В результате проверки взрывных устройств не обнаружено. Из помещения суда были эвакуированы 53 человека», - сообщили в отделе.
В настоящее время устанавливается личность звонившего, решается вопрос об открытии уголовного производства.