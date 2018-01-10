"Дура какая-то!": в полиции показали, как во Львове женщина прокатила патрульного на капоте полкилометра (видео)

14:21, 10 января 2018
Происшествия
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Полиция опубликовала видео с камер наблюдения, на котором видно, как водитель "покатала" патрульного на капоте.

Правоохранители показали, как во Львове женщина-водитель с признаками наркотического опьянения сбила патрульного и полкилометра провезла его на капоте. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

За кадром записи слышать: - "Это что, женщина была с ребенком?" - "Да" - "Дура какая-то!"

Там напомнили, что 7 января, около 13 часов, на улице Генерала Чупринки патрульные остановили автомобиль Peugeot, который выехал на трамвайную полосу встречного движения. На требование патрульного женщина-водитель отказалась предъявлять документы.

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"Во время общения с нарушительницей инспекторы заметили у него явные признаки наркотического опьянения. Внезапно женщина нажала на педаль газа и совершила наезд сначала на одного инспектора, которого от удара отбросило в сторону, а тогда сбила другого патрульного и повезла его на капоте", - говорится в сообщении.

Провезя полицейского по нескольким улицам, водитель скинул с капота патрульного и на большой скорости покинула место происшествия. Полицейского забрала "скорая". У него диагностировали ушибы, ссадины и перелом руки.

Как сообщал УНИАН, во Львове по факту наезда на полицейских открыто уголовное производство. За содеянное ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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Теги: #водительница во Львове#патрульный на капоте