Львовянку, сбившую патрульного, могут отправить за решетку на пять лет

Во Львове по факту наезда на полицейских открыто уголовное производство. Личность злоумышленницы установлена. За содеянное ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

В Франковский отдел полиции 7 января около 14.00 поступила информация о том, что на сотрудников Управления патрульной полиции Львовской области совершил наезд водитель автомобиля «Пежо 208».

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Происшествие произошло на улице Генерала Чупринки. Женщина-водитель нарушила Правила дорожного движения и не выполнила законное требование полицейских остановиться. Она продолжила движение, наехала на стражей порядка и провезла одного из них на капоте автомобиля почти 500 метров. После этого полицейский упал на проезжую часть и получил телесные повреждения. Водитель с места происшествия убежала.

Правоохранители установили личность правонарушительницы. Ею оказалась 26-летняя львовянка. Автомобиль впоследствии был обнаружен неподалеку от дома, где проживает злоумышленница. Он помещен на арестплощадку.

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Продолжается досудебное расследование.