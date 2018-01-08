В деле об убийстве Ноздровской объявили подозрение

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что в деле об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской объявлено подозрение. Об этом генпрокурор написал на своей странице в Facebook.

«Только что следователь Вышгородского отдела полиции объявил подозрение в убийстве И. Ноздровской», - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, 1 января тело 38-летней Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла три дня назад, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-председателя Вышгородского районного суда Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

Уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

В состав оперативно-следственной группы по расследованию дела вошли работники Главного следственного управления и Департамента уголовного розыска Нацполиции. Проведение мероприятий по раскрытию убийства Ноздровской взяли под личный контроль глава НПУ Сергей Князев и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Согласно предварительным данным экспертизы, Ноздровская умерла от множественных колото-резаных ран.

Сегодня, 8 января, в полиции сообщили о задержании человека, подозреваемого в убийстве Ноздровской. По информации журналиста Айдера Муждабаева, подозреваемым является близкий родственник Россошанского.

Советник главы МВД, народный депутат Украины Антон Геращенко отметил, что мотив убийства - месть Ноздровской за ее правозащитную деятельность.