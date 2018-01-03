СБУ подтвердила задержание спецслужбами России участника АТО

В Москве незаконно задержан гражданин Украины, участник антитеррористической операции Олег Негода, который ехал в Россию к своим родственникам. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Российские спецслужбы совершили очередную антиукраинскую провокацию, незаконно задержав в Москве гражданина Украины, участника антитеррористической операции Олега Негоду, - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что ФСБ РФ "охотится" на украинцев на российской территории и поездки в страну-агрессора крайне опасны.

В ведомстве добавили, что российские спецслужбы пытаются втягивать украинских граждан в противоправную деятельность, искусственно создавая компрометирующие ситуации, а также используют родственные связи, чтобы выманить украинцев, прежде всего участников АТО, на свою территорию для организации таких провокаций.

Ранее СМИ сообщили о задержании в Москве участника АТО киевлянина Олега Невзгоды, который в конце 2017 года выехал в Саратов (РФ) к сестре.

Министерство иностранных дел Украины обратилось в МИД РФ с требованием подтвердить факт и разъяснить обстоятельства задержания участника АТО Олега Негоды в Москве.