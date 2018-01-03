СБУ предупредила об "охоте" российских спецслужб на украинцев

В СБУ призвали граждан, особенно участников АТО, воздержаться от поездок в Россию, поскольку ФСБ «охотится» на украинцев на российской территории.

Служба безопасности Украины предупреждает о системных провокациях российских спецслужб против украинских граждан. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

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В ведомстве отметили, что российские спецслужбы прибегли к «очередной антиукраинской провокации», незаконно задержав в Москве гражданина Украины, участника Антитеррористической операции Олега Негоду, который ехал к своим родственникам.

«Служба безопасности Украины в очередной раз подчеркивает, что ФСБ РФ охотится на наших соотечественников на российской территории и поездки в страну-агрессор являются крайне опасными», - говорится в сообщении.

В СБУ напомнили, что еще в августе 2017 широкий общественный резонанс получило разоблачение сотрудниками спецслужбы «циничной провокации» российских спецслужб, целью которой была инсценировка подготовки с участием трех граждан Украины - участников АТО террористических актов на объектах критической инфраструктуры в Москве, Курчатове, Курске и Тольятти.

В связи с этим председатель СБУ Василий Грицак призвал украинцев, особенно тех, кто имеет опыт участия в АТО, воздержаться от поездок в Россию и на временно оккупированные территории. «Предостережения Службы безопасности Украины относительно опасности пребывания украинских граждан на территории РФ подтверждаются многочисленными задокументированными фактами российских провокаций в рамках гибридной войны. Российские спецслужбы пытаются втягивать украинских граждан в противоправную деятельность, искусственно создавая компрометирующие ситуации, а также используют родственные связи, чтобы выманить наших соотечественников, прежде всего участников АТО, на свою территорию для организации таких провокаций», - подчеркнул Грицак.

Как сообщал УНИАН, 2 января украинские дипломаты обратились в Министерство иностранных дел РФ по поводу получения информации о возможном задержании в Москве киевлянина, участника АТО Олега Негоды.

По данным СМИ, Негоду, который в конце 2017 уехал в Саратов к сестре, задержали в Москве.