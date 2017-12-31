В Ивано-Франковске от отравления угарным газом погибли шесть человек, среди которых четверо маленьких детей
Следов пожара в квартире не обнаружено.
В Ивано-Франковске в результате отравления угарным газом погибла семья из шести человек, среди них четверо маленьких детей.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении гражданской защиты населения Ивано-Франковской облгосадминистрации, несчастный случай произошел вчера, 30 декабря.
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В 18.05 к спасателям от работников неотложной скорой медицинской помощи поступило сообщение, что в Ивано-Франковске в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома обнаружены тела 6 человек (двух взрослых и четырех детей).
По сообщению ГСЧС, погибли дети 2003, 2007, 2013 и 2017 года рождения.
Предварительная причина гибели - отравление угарным газом. Следов пожара и возгораний нет.