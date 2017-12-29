29 декабря во Львове ограбили детский сад №45 «Солнышко», что на улице Семьи Крушельницких, 23 в Лычаковском районе. Воры вынесли технику, повредили помещение, разбросали документацию. Об этом ZAXID.NET рассказала заведующая ДУЗ Наталья Шергина.

С ее слов, проникновение произошло под утро. Помещение целую ночь охраняется, но сторож дежурит в котельной и каждые два часа делает обход помещения. В 6 утра все было хорошо, а уже около 7 утра женщина-сторож заметила следы и сломанные окна.

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«Сломали два пластиковых окна на первом этаже не с освещенной улицы, а с внутренней стороны там, где домов нет. Разбросали документы, тумбочки, уничтожили замки, двери», ‒ рассказала Наталья Шергина.

Воры вынесли два маленьких телевизора с музыкальными центрами, два процессора и частный ноутбук воспитательницы. Больше всего уничтожели кабинет заведующей. Там сломаны двери, разбросана мебель, документация.

Руководство сада вызвало полицию и сейчас ожидают следственно-оперативную группу.

Родителей, которые утром приводят детей, просят при возможности забрать детей домой, ведь в садике работает дежурная группа.