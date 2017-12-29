В Киеве бетономешалка насмерть сбила женщину и протащила ее 20 метров (видео)
09:25, 29 декабря 2017Происшествия
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Женщина переходила дорогу в не установленном месте, водитель бетоновоза переехал ее всеми колесами и не заметил этого.
В Киеве бетономешалка сбила женщину, протащила 20 метров и поехала дальше
В Киеве водитель бетономешалки сбил женщину, протащил ее 20 метров и поехал дальше. Водитель бетоновоза переехал ее всеми колесами и не заметил этого.
Как говорится в сюжете ТСН, женщина переходила дорогу в не установленном месте. Виновника наезда догнали свидетели и вызвали полицию. Пострадавшая погибла на месте. Ей было около 30 лет.
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