В Луганской области 11-летнему мальчику взрывом оторвало руку

В с. Гончаровка Сватовского района Луганской области 11-летний мальчик в результате взрыва в доме получил телесные повреждения в виде травматической ампутации правой конечности и травмы живота.

Как сообщила сегодня пресс-служба полиции Луганской области, сообщение медиков о том, что в больницу с телесным повреждением госпитализирован несовершеннолетний парень, поступило в Сватовский отдел полиции вчера вечером.

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"Школьник в доме по месту своего жительства получил телесные повреждения от взрыва крупнокалиберного патрона, который он пытался распилить с помощью части наждачного круга. С места происшествия полицейские изъяли фрагменты взрывного устройства", - говорится в сообщении.

Мальчика прооперировали, по словам врачей, его состояние тяжелое, но угрозы жизни нет.

Решается вопрос о квалификации прооисшествия и внесении сведений в Единый реестр досудебного расследования.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине в результате взрыва в многоэтажке пострадал мужчина.