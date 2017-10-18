Судья-рецидивистка: на Киевщине служительницу Фемиды в третий раз за год поймали на пьяной езде

Белоцерковские полицейские 17 октября остановили судью Белоцерковского горрайонного суда Киевской области за управление авто в нетрезвом состоянии.

Как сегодня сообщили в пресс-службе Киевской областной полиции, полицейские уже в третий раз за год составили административный протокол на чиновницу.

Женщину отстранили от управления транспортным средством, а автомобиль доставили на площадку временного содержания.

"17 октября на улице Привокзальной в г. Белая Церковь сотрудники группы реагирования патрульной полиции остановили автомобиль с явными механическими повреждениями, характерными для ДТП. Управляла транспортным средством судья Белоцерковского горрайонного суда Киевской области. Во время проверки документов полицейские обратили внимание, что женщина находится за рулем с явными признаками алкогольного опьянения. Кроме того, оказалось, что срок временного разрешения на право управления транспортным средством закончился", - сообщили в пресс-службе.

Читайте такжеВ Киеве пьяный полицейский спровоцировал тройное ДТП (фото, видео)

В полиции отметили, что правоохранители предложили водителю пройти медицинское обследование на определение состояния алкогольного опьянения, однако она отказалась. В отношении правонарушителя составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения) и ч. 1 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявившем их для проверки) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как стало известно УНИАН из компетентных источников, речь идет о судье Ольге Протасовой.