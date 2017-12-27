В Житомире разоблачили мужчину, который пытался дать следователю тысячу долларов взятки

Сегодня в Житомире прокуратура совместно с Нацполицией разоблачили мужчину, который пытался дать следователю одну тысячу долларов взятки. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, в среду, 27 декабря 2017 года, прокуратурой области совместно со следственным управлением Главного управления Нацполиции в области, во время проведения негласных следственных действий задержали мужчину, когда он пытался дать взятку в 1 тыс. долларов милиционеру следственного отдела Житомирского отделения полиции ГУНП в области.

Находясь в служебном кабинете ведомственного учреждения, 36-летний житель другой области предлагал взятку следователю за решение вопроса о возврате автомобиля, на который был наложен арест во время досудебного расследования.

Сейчас мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Проводятся следственные и процессуальные действия.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу, которое занимает ответственное положение) УК Украины проводит следственное управление Главного управления НПУ в области.

Прокуратура области осуществляет процессуальное руководство.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.