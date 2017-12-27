Кровавое ДТП в Харькове: полиция завела дело на автошколу, в которой училась Зайцева

В Харькове полиция выделила в отдельное уголовное производство материалы в отношении автошколы, в которой училась подозреваемая в совершении смертельного ДТП на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова Елена Зайцева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сегодня, 27 декабря, заявил заместитель начальника - начальник следственного управления ГУ НП Украины в Харьковской области Сергей Чиж.

Он добавил, что уголовное производство зарегистрировано по ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Чиж также добавил, что следователи не нашли подтверждения информации о том, что якобы перед столкновением с Volkswagen Зайцева участвовала в так называемых уличных гонках.

Читайте такжеГромкий хлопок и столб дыма: сожжение Lexus семьи судьи, рассматривающей дело о ДТП с Зайцевой в Харькове, попало на видео

«Данная информация не подтвердилась», - сказал он.

Чиж также добавил, что продление срока досудебного расследования связано с ходатайствами о проведении судебно-медицинских экспертиз, которые заявил один из адвокатов подозреваемых.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, позже еще один скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Зайцеву и Дронова на время проведения расследования по делу.

13 декабря Киевский райсуд Харькова продлил двум подозреваемым в совершении ДТП меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 февраля 2018 года.