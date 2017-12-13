Уже без слез и с извинениями перед родственниками погибших в ДТП: как в Харькове проходит суд над Зайцевой (фоторепортаж)

В суде подозреваемая в совершении смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева признала свою вину в содеянном и готова понести наказание.

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Во время заседания суда она попросила у родственников погибших прощения: "Я сочувствую и прошу у вас прощения. Я знаю, что это ничего не изменит, но, пожалуйста, простите меня, если сможете. Я действительно молюсь каждый день за погибших и пострадавших. Если бы можно было все вернуть, я отдала бы полжизни. Я никогда больше не сяду за руль. Я не хотела, чтобы так случилось. Извините, пожалуйста".

Также Зайцева отвергла обвинения, что она – будто наркоманка.