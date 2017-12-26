В Киеве после сильного дождя затопило целую улицу, автомобили приходилось вытаскивать из воды (фото, видео)

В Днепровском районе Киева после сильного дождя оказалась затоплена улица Фанерная. Об этом сообщает "112 Украина".

Вследствие затопления улицы движение по ней было парализовано, а для его нормализации коммунальным службам пришлось откачивать воду.

"На ул. Фанерной нельзя ни пройти, ни проехать из-за количества воды вследствие дождя. Попав в воду, одним водителям приходилось выталкивать свои машины из воды, другие все равно преодолевали водные барьеры, при этом существенно снижая скорость. Предполагаемая причина такого количества воды - это плохо работающее водоотведение. Мы имели возможность пообщаться с диспетчерами из "Киевавтодора" в Днепровском районе, где нам сообщили, что на место представители выезжали, они выкачивали воду", - передает корреспондент.

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Предварительно причиной затопления улицы стала плохая дорожная система.

"Говорят, что передали информацию в ГосЧС, и отмечают, что причина - плохая дорожная система, которая не справилась с большим объемом воды из-за снега, в результате канал вышел из берегов. Также говорят, что рядом находится станция "Киевводоканала" и сейчас этим должны заниматься именно представители этого предприятия. Мы видели, что несколько машин застревали, но их уже вытащили и они продолжили движение. Уровень воды, на наш взгляд, достигает 40 см. Местные жители отмечают, что все время страдают от затоплений улиц", - рассказала корреспондент.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве бульвар Верховной Рады залило кипятком из-за прорыва теплосети.