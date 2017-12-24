На Житомирщине из-за непогоды спасатели высвобождали школьный автобус, который должен был отгружать новогодние подарки и застрял. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления ГСЧС Украины в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 23 декабря в Службу спасения «101» поступило 5 обращений от водителей автотранспортных средств, которые нуждались в помощи в відбуксируванні техники, что застряла из-за погодных условий.

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Так, вчера бойцы ГСЧС г. Олевск отбуксировали школьный автобус, который должен был отгружать новогодние подарки и застрял неподалеку склада в яме, заполненной водой.

Кроме этого, вчера в 14:20 в Олевском районе, на 215 км автодороги "Киев-Ковель", отделением спасателей 17-й государственной пожарно-спасательной части проводились аварийно-спасательные работы по отбуксированию с проезжей части фуры, которая частично перекрыла движение на трассе, после того, как ее протаранил грузовой автомобиль. От удара была выбита рулевая колонка, и авто стало неуправляемым, что затрудняло работы по ее отбуксированию. Все же с помощью троса и пожарного автомобиля спасателям удалось оттранспортировать грузовик в безопасное место.

В целом, в области за сутки высвобождено из снежных заносов и в других сложных ситуациях на автодорогах 6 единиц техники.