"Кровь на твоих руках": в центре Киева вход в элитный бутик заблокировали стеной навоза (фото)

В ночь с четверга на пятницу, 15 декабря, напротив магазина Garde, расположенного по адресу Большая Житомирская, 8а, неизвестные плотным слоем рассыпали навоз.

При этом подошли к задаче весьма основательно - навоз привезли в мешках, которые затем аккуратно сложили на кучу рядом с деревом, передает "Без табу".

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Навоз разместили ровным слоем, блокировав вход в магазин, но при этом оставив проход для пешеходов.

Кроме того, на стенах магазинах были изложены претензии к владельцам магазина Garde. Неизвестные авторы указали на то, что руки владельцев магазина в крови, а также, то их место - за решеткой. При этом часть надписей была нанесена на стены дома, который является историческимм памятником.

Отметим, что представители магазина никаких комментариев о ночном навозном вандализме пока не давали. Молчат и неизвестные акционисты.

Добавим, что пересечение улиц Большой Житомирской и Владимирской, где расположен магазин Garde, - место довольно людное. Напротив бутика находится министерство регионального развития, чуть дальше - управление полиции Киевской области и другие госучреждения. Таким образом, "акционисты" наверняка были зафиксированы камерами наблюдения.

Как сообщал УНИАН, на месте стертых граффити времен Евромайдана с изображением Тараса Шевченко, Ивана Франко и Леси Украинки появились похожие изображения, но с лицом нардепа Вадима Рабиновича.